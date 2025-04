L'Islande demande l'exclusion d'Israël de l'Eurovision pour "crimes de guerre" à Gaza

Le radiodiffuseur public islandais RÚV a officiellement notifié l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) de la position de sa ministre des Affaires étrangères, Thorgardur Kathrin Gonnarsdottir, qui estime qu'Israël devrait être exclu du Concours Eurovision de la Chanson en raison de son offensive militaire à Gaza. "En tant que simple citoyenne, je trouve étrange et anormal qu'Israël soit autorisé à participer à l'Eurovision, compte tenu des crimes de guerre et, en fait, du nettoyage ethnique qui ont eu lieu à Gaza ces dernières semaines et ces derniers mois", a déclaré Gonnarsdottir dans un entretien accordé au journal Visir.

À l'instar du radiodiffuseur public espagnol, la ministre a plaidé pour un débat ouvert entre les diffuseurs nationaux européens sur la participation d'Israël. Elle a toutefois précisé que l'Islande devrait concourir si le concours se poursuit. "Je pense que l'Islande devrait participer si la compétition a lieu, mais nous devons examiner la question et agir au sein de l'UER concernant la participation d'Israël", a-t-elle ajouté.

Rónar Freyr Gíslason, porte-parole de la délégation islandaise pour l'Eurovision, a expliqué que le radiodiffuseur avait retardé sa notification formelle jusqu'à ce qu'il reçoive une position gouvernementale explicite. "Nous avons dit que de telles positions devaient provenir des ministères. Maintenant qu'une position claire a été formulée, nous avons informé nos collègues de l'UER", a-t-il indiqué.

L'UER a systématiquement rejeté les appels à exclure Israël, insistant sur le fait que l'Eurovision est un concours de radiodiffuseurs publics et non de gouvernements, et qu'il doit rester politiquement neutre. Les diffuseurs d'Islande, d'Espagne et de Slovénie rétorquent que si la neutralité est la règle, ils devraient être autorisés à mener une discussion ouverte plutôt que de se voir imposer un verdict par l'UER.