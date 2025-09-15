La cérémonie des Emmy Awards marquée par les manifestations de soutien à Gaza

Articles recommandés -

Comme on pouvait s'y attendre, la 77e cérémonie des Emmy Awards, qui s'est tenue dimanche soir à Los Angeles, a été ponctuée de gestes de solidarité avec Gaza, transformant la traditionnelle soirée de célébration télévisuelle en tribune politique.

https://x.com/i/web/status/1967365427153231914 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'acteur espagnol Javier Bardem a donné le ton dès son arrivée sur le tapis rouge, arborant un keffieh palestinien. Dans une interview, il a défendu sa position sans détour : "Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui justifie ou soutient le génocide. Libérez la Palestine", a-t-il déclaré, faisant référence à la pétition des cinéastes qu'il a signée, appelant au boycott des institutions israéliennes.

https://x.com/i/web/status/1967389602483933343 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le moment le plus marquant de la soirée est venu d'Hannah Einbinder, actrice juive américaine lauréate du prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie pour "The Ex". Portant le pin's rouge d'Artists4Ceasefire, elle a conclu son discours de remerciements par un "Libérez la Palestine", suscitant des réactions mitigées dans la salle.

En coulisses, Hannah Einbinder a justifié sa prise de position : "J'ai pensé qu'il était important de parler de la Palestine, car c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai des amis qui travaillent comme médecins dans le nord de la bande de Gaza." L'actrice a tenu à distinguer sa foi de ses positions politiques : "J'estime qu'il est de mon devoir, en tant que Juive, de faire la distinction entre les Juifs et l'État d'Israël."

Sa collègue de "The Ex", Megan Stelter, a également affiché son soutien en arrivant avec un sac portant l'inscription manuscrite "CESSEZ-LE-FEU !".

Pour rappel, 4 000 professionnels de Hollywood ont signé une pétition appelant à cesser de travailler avec l'industrie israélienne du cinéma et et à mettre fin à la diffusion des films produits dans l'Etat hébreu.

Le palmarès en bref

Malgré ces tensions politiques, la cérémonie a couronné ses lauréats. "Coming of Age" de Netflix s'est imposée comme la grande gagnante avec six prix, notamment celui de la meilleure mini-série. La série a également permis à Evan Cooper, 15 ans, d'entrer dans l'histoire en devenant le plus jeune lauréat dans la catégorie du meilleur second rôle masculin.

"The Pitt", créée par R. Scott Gemmell, a décroché l'Emmy de la meilleure série dramatique, sa troisième récompense sur treize nominations. Noah Whaley a été sacré meilleur acteur principal dans une série dramatique pour son rôle dans cette production, acceptant le prix au nom de toute l'équipe qui avait précédemment collaboré sur "Urgences".

Seth Rogen a brillé avec quatre prix pour "The Studio", remportant les Emmy de la meilleure série comique, du meilleur acteur, ainsi que ceux de la réalisation et du scénario partagés avec ses collaborateurs.