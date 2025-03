La chanson d'Israël pour l'Eurovision dévoilée

La chanson qui représentera Israël au prochain Concours Eurovision de la Chanson en Suisse a été officiellement révélée dimanche soir par la Israel Broadcasting Corporation. Intitulée "New Day Will Rise", elle est interprétée par Yuval Rafael, une survivante du Festival Nova.

Ce titre, choisi à l'unanimité par un comité professionnel, a été écrit et composé par Keren Peles, tandis que la production musicale a été confiée à Tomer Biran. La particularité de cette chanson réside dans son mélange linguistique - anglais, hébreu et français - ainsi que dans l'incorporation de vers issus du Cantique des Cantiques.

"Je suis très fière de représenter notre pays avec cette chanson, particulièrement en ces temps difficiles", a déclaré Yuval Rafael. "Pour moi, elle symbolise la guérison dont nous avons tous besoin et l'optimisme pour l'avenir. Elle parle de notre force collective, de l'espoir partagé, du soutien mutuel et de l'amour qui unit les Israéliens. Nous pleurons ensemble, nous souffrons ensemble et nous guérissons ensemble."

Les paroles de "New Day Will Rise" évoquent la résilience face à la douleur et l'espoir d'un avenir meilleur après le traumatisme du 7 octobre avec des mots comme "Tout le monde pleure, ne pleure pas seul" et "Les ténèbres s'estomperont, toute la douleur passera, mais nous resterons".

Le clip vidéo officiel, réalisé par Ofir Peretz (déjà aux commandes du clip "Hurricane" l'année dernière), met en scène un groupe de jeunes, dont Yuval, dans un voyage en pleine nature, qui porte des références à l'univers esthétique de la chanson "Hurricane". Cette odyssée symbolique illustre "le voyage de la douleur à l'espoir" à travers des moments de connexion entre les protagonistes.

Israël participera à la deuxième demi-finale de l'Eurovision, programmée pour le 15 mai, en espérant se qualifier pour la grande finale du 17 mai. Suite à la révélation de sa chanson, Israël a grimpé à la 5ème place des pronostics des parieurs.