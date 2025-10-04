Lorde retire ses chansons des plateformes musicales en Israël

La chanteuse néo-zélandaise Lorde a franchi une nouvelle étape dans son engagement pro-palestinien en retirant ses chansons et albums des plateformes musicales en Israël. Vendredi soir, ses titres n’étaient plus accessibles sur Apple Music Israël, même si son catalogue restait encore disponible sur Spotify.

Cette décision intervient quelques heures seulement après un geste très remarqué lors de son concert au Madison Square Garden à New York. En pleine performance, l’artiste a interrompu son spectacle pour déclarer, devant des milliers de spectateurs, « Libérez la Palestine », tandis que la salle s’illuminait aux couleurs du drapeau palestinien — rouge, blanc et vert.

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite par Lorde ou son entourage, ce retrait est interprété comme une forme d’adhésion au boycott culturel d’Israël, rejoignant une liste croissante d’artistes internationaux ayant adopté la même position.

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse de 28 ans se positionne publiquement sur le conflit israélo-palestinien. En 2018, elle avait déjà annulé un concert prévu à Tel-Aviv après de fortes pressions et des appels au boycott. Depuis, son nom revient régulièrement dans les débats liés aux prises de position pro-palestiniennes au sein de l’industrie musicale.