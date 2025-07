La Fashion Week de Tel Aviv signe son grand retour sous le signe de la résilience et de la créativité

Articles recommandés -

Après une année de pause forcée et dans un contexte national marqué par la guerre, la Fashion Week de Tel Aviv renaît avec force et audace. Reporté en mars dernier, l’événement emblématique revient du 26 au 30 octobre, avec une ambition renouvelée : faire vibrer la création israélienne malgré l’adversité.

Portée par le producteur Motty Reif, figure incontournable de la mode locale, cette édition s’annonce comme un acte de résistance culturelle. "Ce n’est pas seulement une question de vêtements" a-t-il déclaré à la presse. "C’est une question de présence. Dire : nous sommes encore là. Nous rêvons encore. Et nous créons toujours."

Pendant quatre jours, 28 créateurs feront défiler leurs collections dans un lieu encore tenu secret. Parmi eux, les grandes signatures de la mode israélienne : Victor (Vivi) Bellaish, qui ouvrira les festivités, Alon Livne, Shay Shalom, Dror Kontento, Shahar Avnet, ou encore le duo provocateur Mother of All (Golan Taub et Noa Pasternak). La créatrice iconoclaste Tovale fera aussi son retour très attendu.

Aux côtés des figures établies, la relève se fait remarquer. Kian Frankfurt, jeune talent prometteur, présentera sa première collection, tandis que les étudiants de l’école Shenkar apporteront une énergie expérimentale rafraîchissante. Des noms comme Aaron Ganesh, Idan Laros et le vétéran Yaron Minkowski viendront enrichir une programmation éclectique et audacieuse.

Plus qu’un simple événement de mode, cette édition se veut un symbole d’unité. À travers le tissu et le style, c’est un message de solidarité et d’espoir que les créateurs israéliens souhaitent transmettre. Avec le soutien de personnalités internationales, des médias étrangers et des communautés juives de la diaspora — en partie grâce à l’engagement de l’actrice et militante Noa Tishby — la Fashion Week espère toucher bien au-delà des podiums.

Dans une période marquée par l’incertitude, cet événement entend réaffirmer que la culture, l’art et la beauté peuvent encore s’exprimer, sans excuses, sans concessions.