La Fondation Archewell rompt avec une organisation pro-palestinienne après des déclarations controversées

La Fondation Archewell, créée par le prince Harry et Meghan Markle, a mis fin à son partenariat avec la Milwaukee Muslim Women's Coalition après avoir découvert des prises de position politiques controversées de sa dirigeante concernant le conflit israélo-palestinien, révèle une enquête du média NewsNation.

L'organisation caritative du couple royal avait versé deux subventions totalisant 55 920 dollars à cette association basée dans le Wisconsin - un premier don en 2023, puis un second en 2024. Ces fonds, initialement destinés à soutenir des femmes afghanes réfugiées, ont été partiellement réorientés vers des activités militantes liées au conflit à Gaza.

Sur son site web, la Milwaukee Muslim Women's Coalition avait publiquement remercié la Fondation Archewell en mentionnant explicitement l'utilisation des fonds : "Grâce à votre soutien, nous avons pris en 2023 des mesures rapides et efficaces en réponse à la guerre à Gaza. Nos efforts visaient à sensibiliser le public et à exiger le respect des droits humains pour les Palestiniens."

C'est un article d'opinion publié par Janan Najib, fondatrice et dirigeante palestino-américaine de l'organisation, qui a particulièrement alerté les responsables d'Archewell. Dans ce texte de 2024, Najib qualifiait la situation à Gaza de "génocide" et employait des slogans controversés comme "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre", une formule considérée par certains comme un appel à la suppression de l'État d'Israël.

Face à ces révélations, la Fondation Archewell a réagi promptement. "Nous ne ferons plus aucun don à cette association. Nous n'étions pas conscients de ces positions jusqu'à ce que vous nous en informiez," a confié une source interne à NewsNation, remerciant même le média pour son enquête.

Dans une communication officielle adressée à Najib, James Holt et Shuna Neff, directeurs de la Fondation, ont justifié leur décision : "Nous avons récemment été informés d'un article que vous avez écrit et qui va à l'encontre des valeurs de notre Fondation. Bien que nous valorisions la diversité des points de vue, nous avons une tolérance zéro envers les discours de haine et la propagande."

Les responsables d'Archewell ont rappelé l'objectif initial de leur partenariat - aider les femmes afghanes à s'intégrer dans la communauté de Milwaukee - tout en annonçant la rupture immédiate de leurs liens avec l'organisation : "Nous vous retirons de notre réseau à compter d'aujourd'hui."