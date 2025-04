La Française Mélanie Laurent jouera dans la prochaine saison de "Fauda"

La star française Mélanie Laurent rejoint la cinquième saison de la série israélienne "Fauda". L'actrice doublement récompensée aux César apparaîtra dans sept des neuf épisodes de cette nouvelle saison, dont le tournage doit débuter ce mois-ci.

Les détails concernant son personnage sont pour l'instant tenus secrets. Cette collaboration marque des retrouvailles pour l'actrice qui a déjà travaillé avec Lior Raz, créateur et acteur principal de "Fauda", dans les productions Netflix "6 Underground" et "Operation Finale".

D'origine juive, Mélanie Laurent compte parmi les actrices françaises les plus reconnues à l'international. Sa notoriété mondiale s'est établie en 2009 grâce à son interprétation dans "Inglourious Basterds" de Quentin Tarantino, où elle donnait la réplique à Brad Pitt et Christoph Waltz. Sa carrière hollywoodienne s'est poursuivie avec des films comme "Insaisissables" (Now You See Me). En France, son talent lui a valu plusieurs récompenses prestigieuses, notamment pour ses performances dans "Je vais bien, ne t'en fais pas" et "Demain". Les spectateurs pourront bientôt la retrouver dans la série Apple TV+ "À l'ombre des forêts".

En 2011, elle déclarait au site PurePeople : "Mes grands-parents maternels sont juifs, mais je n'ai pas été élevée dans la religion. J'ai été classée parmi les dix meilleures juives de l'année aux États-Unis et c'est flippant, moi je ne veux pas du tout rentrer là-dedans."

Fauda fait décidément la part belle aux actrices françaises après la présence de Laëtitia Eïdo dans les saisons 1 et 2 et celle de Laura Smet dans la saison 4.