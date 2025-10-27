La ministre Rachida Dati monte au créneau après les appels au boycott visant Amir

Le chanteur franco-israélien Amir est de nouveau la cible d’appels au boycott de la part du collectif propalestinien Urgence Palestine. L’organisation accuse l’artiste d’être un « complice et soutien des génocidaires » et réclame l’annulation de ses concerts prévus en France jusqu’à la fin de l’année 2025.

Face à ces nouvelles attaques, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a réagi sur X pour défendre l’artiste. « Intimidations, campagnes de dénigrement, pressions : c’est inacceptable. La scène doit rester un espace de liberté, de création et d’échange. Soutien plein et entier à Amir. La liberté est l’essence même de l’art. Aucun prétexte à l’antisémitisme ! La justice doit être saisie », a-t-elle écrit.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien finaliste de The Voice est visé par des militants propalestiniens. Cet été, de nombreux appels avaient été lancés pour l'annulation de sa venue aux Francofolies de Spa. En 2023, il avait également été la cible d’une campagne de cyberharcèlement en raison de son engagement passé dans l’armée israélienne et de sa participation à des événements liés à Tsahal.

Le collectif Urgence Palestine, qui n’a jamais condamné les attaques du 7 octobre 2023, avait été menacé de dissolution par l’ancien ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Amir, qui n’a pas réagi publiquement à ces nouveaux appels au boycott, doit poursuivre sa tournée dans toute la France jusqu’au 17 décembre 2025, date prévue de son dernier concert.