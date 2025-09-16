La plateforme de streaming américaine HBO Max va diffuser la première série consacrée au 7 octobre

Articles recommandés -

La série dramatique « Red Dawn » (Aube rouge), créée et réalisée par Oded Davidoff, sera diffusée aux États-Unis sur HBO Max à partir du 7 octobre. Produite par Fox Entertainment et Moriah Films, elle relate les événements tragiques du 7 octobre à travers les histoires d’Omer Shem Tov, kidnappé par le Hamas, Sabine Taasa dont le mari et le fils ont été assassinés, trois volontaires ultra-orthodoxes de l'United Hatzalah et d'autres victimes et témoins.

Il s'agit de la première production relatant ces événements à être diffusée sur la plateforme de streaming américaine. Le casting inclut notamment Lior Ashkenazi, Yuval Samo et Yael Abekasis. Son lancement sur la chaîne est prévu symboliquement à la date du 7 octobre.

Fernando Sazo, directeur des studios Fox Entertainment, a souligné : « Les événements tragiques du 7 octobre nous ont tous profondément touchés. Dès le début de la production, nous avons travaillé avec sensibilité et un sentiment d’urgence, tout en respectant la dignité des victimes et des survivants. »

Daniel Finkelman, co-créateur de la série, a pour sa part déclaré : « À une époque où la vérité est devenue un concept fragile, il est essentiel de raconter des histoires humaines capables d’ouvrir les cœurs et de susciter un dialogue significatif. »