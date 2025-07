La première résidence new-yorkaise de Bob Dylan en vente pour 8,25 millions de dollars

Articles recommandés -

L’immeuble abritant la première résidence de Bob Dylan à Greenwich Village, New York, est à vendre pour 8,25 millions de dollars, selon le New York Post. Ce bâtiment de 1910, où le légendaire chanteur a vécu de 1961 à 1964, a été le berceau de ses premiers titres et le lieu où fut prise la célèbre photo de l’album The Freewheelin’ Bob Dylan avec sa compagne d’alors, Suze Rotolo, dans une rue voisine. Dans son autobiographie Chronicles, Dylan décrit cet appartement de l’étage supérieur comme modeste : « Une chambre minuscule, un petit salon avec cheminée et deux fenêtres donnant sur des sorties de secours. » Le loyer s’élevait alors à 60 dollars par mois, soit environ 626 dollars actuels.

https://x.com/i/web/status/1947319780228100435 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Acheté en 2015 pour 6 millions de dollars, cet immeuble emblématique, situé entre la 6e et la 7e Avenue, propose aujourd’hui des loyers de 4 800 dollars pour un appartement d’une chambre et 8 950 dollars pour trois chambres. Devenu un symbole de la scène folk des années 1960, ce lieu incarne l’ascension de Dylan, qui, à 19 ans, a transformé la musique américaine depuis ce modeste appartement, immortalisé dans le biopic A Complete Unknown avec Timothée Chalamet.