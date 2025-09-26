La série israélienne "Bad Boy" nommée aux Emmy Awards

Dans un contexte de boycotts et d'isolement diplomatique, Israël trouve une reconnaissance inattendue dans le monde du divertissement. La série "Bad Boy" (Yeled Ra), créée par Ron Leshem et Hagar Ben Asher, vient d'être sélectionnée pour le prestigieux Emmy Award dans la catégorie "Meilleure série dramatique".

Basée sur l'histoire vraie de Daniel Chen, co-créateur du projet, cette production HOT n'en est pas à son premier succès. Elle avait déjà remporté le prix de l'Académie israélienne de la meilleure série dramatique et vient de décrocher cette semaine le même titre au Festival de Berlin.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 4 novembre à New York, avec un jury composé de professionnels du cinéma et de la télévision du monde entier.

Uri Gal, directeur marketing et contenu de HOT, y voit "un moment fondateur pour la création télévisuelle israélienne" et "la preuve que nous sommes une marque de contenu mondial". Pour Emilio Schenker, PDG de SIPUR, cette nomination témoigne de "la capacité d'Israël à raconter une histoire locale qui émeut les audiences internationales".