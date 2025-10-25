Le chanteur Amir dans le collimateur du collectif Urgence Palestine

Le chanteur franco-israélien Amir Haddad fait l’objet d’une campagne de protestation du collectif Urgence Palestine, qui appelle à manifester ce samedi soir à Orléans, où l’artiste doit se produire. Le mouvement accuse le chanteur, ancien soldat de l’armée israélienne, d’être un « soutien des génocidaires » et réclame l’annulation de sa tournée prévue dans 28 villes françaises entre le 23 octobre et le 18 décembre.

Selon le collectif, les salles accueillant Amir serviraient de « vitrine à la propagande colonialiste », et les militants sont invités à interpeller les institutions locales par téléphone ou courriel pour faire pression sur les organisateurs.

Face à ces appels, l’anthropologue française Florence Bergeaud-Blackler a réagi sur X (ancien Twitter), dénonçant des « affiches d’appel à la violence » et estimant qu'Urgence Palestine, doit être mis hors d’état de nuire".

Soutien affiché d’Israël et de Tsahal, il est régulièrement pris pour cible par le mouvement pro-palestinien et anti-israélien, qui lui reproche son engagement.

Né à Paris en 1984 et élevé en Israël, Amir s’est fait connaître après sa participation à The Voice puis à l’Eurovision 2016 avec la chanson J’ai cherché, qui l’a propulsé sur la scène française.