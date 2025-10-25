Le chanteur Amir dans le collimateur du collectif Urgence Palestine

Le mouvement accuse le chanteur, ancien soldat de l’armée israélienne, d’être un « soutien des génocidaires »

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Le chanteur Amir Haddad
Le chanteur Amir HaddadAFP

Le chanteur franco-israélien Amir Haddad fait l’objet d’une campagne de protestation du collectif Urgence Palestine, qui appelle à manifester ce samedi soir à Orléans, où l’artiste doit se produire. Le mouvement accuse le chanteur, ancien soldat de l’armée israélienne, d’être un « soutien des génocidaires » et réclame l’annulation de sa tournée prévue dans 28 villes françaises entre le 23 octobre et le 18 décembre.

Selon le collectif, les salles accueillant Amir serviraient de « vitrine à la propagande colonialiste », et les militants sont invités à interpeller les institutions locales par téléphone ou courriel pour faire pression sur les organisateurs.

https://x.com/i/web/status/1982025700040229346

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .

Face à ces appels, l’anthropologue française Florence Bergeaud-Blackler a réagi sur X (ancien Twitter), dénonçant des « affiches d’appel à la violence » et estimant qu'Urgence Palestine, doit être mis hors d’état de nuire".

Video poster
Deux galas caritatifs pour les blessés de Tsahal

Soutien affiché d’Israël et de Tsahal, il est régulièrement pris pour cible par le mouvement pro-palestinien et anti-israélien, qui lui reproche son engagement.

Né à Paris en 1984 et élevé en Israël, Amir s’est fait connaître après sa participation à The Voice puis à l’Eurovision 2016 avec la chanson J’ai cherché, qui l’a propulsé sur la scène française.

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires