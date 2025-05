Le chanteur de U2 appelle le Hamas à libérer les otages et Israël "à se libérer de Benjamin Netanyahou"

Lors de la cérémonie des prix Ivor Novello, jeudi soir à Londres, Bono, le leader emblématique du groupe U2, a lancé un double appel : au Hamas, pour la libération des otages, et à Israël, pour une rupture avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et la droite religieuse radicale.

La formation irlandaise était honorée pour sa contribution exceptionnelle à la musique. En recevant leur prix, les membres de U2 se sont succédé au micro. Mais c’est Bono qui, en conclusion, a transformé la scène en tribune pour la paix. "Hamas, libérez les otages, mettez fin à la guerre. Israël, libère-toi de Benjamin Netanyahou et des fondamentalistes d’extrême droite qui déforment les Saintes Écritures", a-t-il déclaré devant une salle comble.

L’artiste a poursuivi en appelant à protéger les travailleurs humanitaires à Gaza, les qualifiant de "meilleurs d’entre nous" et a ajouté : "Seigneur, tu dois être si fatigué de nous, les enfants d’Abraham. Aimer son ennemi c’est presque impossible, seulement ce n’est pas un conseil. C’est un commandement."

Le discours s’est conclu par une version acoustique de "Sunday Bloody Sunday", chanson emblématique du groupe écrite en 1983 en réaction au massacre de Derry, en Irlande du Nord, où 14 manifestants catholiques furent tués par l’armée britannique en 1972.

Ce n’est pas la première fois que Bono s’exprime sur la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Deux jours après l’attaque du 7 octobre, il avait dédié le titre "Pride (In the Name of Love)" aux victimes du festival Nova lors d’un concert à Las Vegas, en saluant des "amoureux de la vie". En février, il avait de nouveau pris la parole sur la guerre :

"Voir ce que les enfants d’Abraham se font subir depuis des siècles, et encore aujourd’hui, c’est choquant. Chrétiens, musulmans, juifs. Voir la souffrance des enfants palestiniens, après celle des enfants israéliens, c’est insupportable."