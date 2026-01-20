Le chanteur israélien Itay Levi en concert à Paris

La scène parisienne s’apprête à vibrer au son de la pop israélienne. Le lundi 9 février 2026 à 20h, Itay Levi se produira au Casino de Paris pour un concert exceptionnel organisé par le Keren Hayessod.

Figure incontournable de la scène musicale israélienne contemporaine, Itay Levi s’est imposé comme l’un des artistes les plus populaires de sa génération. Sa voix puissante et reconnaissable entre toutes, alliée à une écriture sincère, lui permet de naviguer avec aisance entre pop moderne, ballades émotionnelles et sonorités mizrahies profondément ancrées dans la culture israélienne.

Sur scène, Itay Levi est réputé pour ses performances intenses et chaleureuses. Proche de son public, il transforme chaque concert en un moment de partage, mêlant énergie, émotion et communion. À Paris, il interprétera ses plus grands succès, devenus des hymnes pour toute une génération, ainsi que ses titres les plus récents, témoignant de l’évolution constante de son univers artistique.

Mais cette soirée ne sera pas seulement musicale. Le concert est organisé au profit des soins post-traumatiques destinés aux habitants du sud d’Israël, durement touchés par les événements récents. À travers cette initiative, la musique devient un vecteur de solidarité et d’espoir, donnant à l’événement une dimension humaine et engagée.

Entre émotion, rythmes entraînants et engagement solidaire, ce concert s’annonce comme un rendez-vous immanquable pour les amateurs de musique israélienne et pour tous ceux qui souhaitent vivre une soirée forte de sens au cœur de Paris.