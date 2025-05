Le chanteur Matti Caspi annonce être atteint d'un cancer généralisé

L'un des plus grands noms de la musique israélienne, Matti Caspi, a révélé jeudi être atteint d'un cancer en phase avancée. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l'artiste de 75 ans a partagé cette nouvelle bouleversante avec ses fans. "Chers amis, je souhaite vous informer que je souffre d'un cancer avancé avec des métastases dans tout le corps", a écrit le musicien. "À mon grand regret, je dois annuler toutes mes représentations afin de pouvoir me concentrer sur les traitements dans le cadre de mon processus de guérison."

Figure emblématique du paysage musical israélien depuis les années 1970, Caspi est considéré comme l'un des artistes les plus influents du pays. Né au kibboutz Hanita dans le nord d'Israël, il a montré des aptitudes musicales précoces dès l'âge de cinq ans. Son talent exceptionnel a convaincu le kibboutz de financer ses études au conservatoire et de lui acheter un piano. Au cours de sa carrière prolifique, Caspi a collaboré avec les plus grands noms de la musique israélienne, notamment Ehud Manor, son principal partenaire d'écriture. Ensemble, ils ont créé des classiques incontournables du répertoire national comme "Yalduti HaShniya" (Ma seconde enfance) et "Lo Yadati SheTelchi Mimeni" (Je ne savais pas que tu me quitterais).

Compositeur, interprète, arrangeur et producteur, Caspi a façonné un son novateur qui continue d'influencer de nombreux artistes. Sa carrière s'est poursuivie activement jusqu'à récemment, avec la sortie de l'album "Kmo BeRikud" (Comme dans une danse) en 2017 et du single "Solamot Havalim" l'année dernière. Ce n'est pas la première fois que la santé de l'artiste fait l'objet d'inquiétudes. En 2020, il avait déjà été hospitalisé pour une embolie pulmonaire, ce qui l'avait contraint à annuler un concert. Père de deux filles, Suyan et Sean, Caspi a parfois collaboré musicalement avec sa fille Suyan ces dernières années.