Le chef du Shin Bet à Malmö pour approuver les plans de sécurité entourant le concours Eurovision

Le chef du Shin Bet, le renseignement intérieur israélien, s'est rendu la semaine dernière dans la ville de Malmö en Suède qui accueille le concours Eurovision, afin d'approuver les plans de sécurité entourant l'événement, et s'assurer de la bonne coordination avec les responsables locaux. On sait que la chanteuse de l'Etat hébreu, Eden Golan, et l'équipe qui l'accompagne, ont déjà reçu pour consigne de réduire leurs déplacements dans la ville au strict minimum. Le ministère des Affaires étrangères israélien a par ailleurs recommandé aux ressortissants du pays de ne pas se rendre en Suède pour assister au concours.

Flash90

Malmö et toute la Suède sont en état d'alerte pour l'événement qui débute cette semaine, en raison des tensions suscitées par la présence d'Israël au concours et des risques d'attentat liés à celle-ci. La ville accueillant le concours fait l'objet de l'un des plus grands déploiements policiers de l'histoire du pays, avec des forces supplémentaires recrutées au Danemark et en Norvège. Un rapport interne de la police suédoise mentionne que le pays est une "cible privilégiée des groupes jihadistes violents", et pointe "des risques de troubles, de cyberattaques et de perturbations de la diffusion de l'émission. Le niveau d'alerte terroriste a été relevé à quatre sur cinq.

100 000 visiteurs sont attendus pour l'événement, dont les demi-finales auront lieu mardi et jeudi, tandis que la finale se déroulera samedi soir. À l'extérieur de l'arène où se déroulera la compétition, de grandes manifestations sont prévues contre la participation d'Israël, déjà dénoncée depuis des mois par les activistes propalestiniens à travers le monde, en raison de la guerre menée par le pays à Gaza. Un bar de la ville de Copenhague au Danemark ayant prévu de projeter le concours sur écran a pour sa part annoncé qu'il couperait le son de la télévision pendant la chanson israélienne.