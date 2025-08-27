Le cinéaste Pedro Almodóvar appelle l’Espagne et l’Europe à rompre avec Israël

Articles recommandés -

Le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar a lancé mercredi un appel au gouvernement de Pedro Sánchez afin de rompre toutes relations diplomatiques et commerciales avec Israël, en raison de la guerre menée à Gaza. Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de sa société de production El Deseo, le réalisateur de "Tout sur ma mère" et "Femmes au bord de la crise de nerfs" se présente face caméra : « Je demande à notre gouvernement de rompre les relations diplomatiques, commerciales et de tout type avec l'État d'Israël en signe de répulsion face au génocide qu'il mène contre le peuple de Gaza sous les yeux du monde entier. »

Vêtu d’un polo bleu, Almodóvar exhorte également le Premier ministre espagnol à convaincre les alliés européens de suivre cette voie. Il avait déjà pris position en mai dernier, aux côtés de Javier Bardem et d’autres figures du cinéma, en cosignant une lettre dénonçant le « silence » entourant les violences à Gaza, publiée durant le festival de Cannes.

Le gouvernement espagnol figure parmi les plus critiques en Europe à l’égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pedro Sánchez a reconnu officiellement l’État de Palestine en mai 2024, conjointement avec l’Irlande et la Norvège, et a qualifié la guerre à Gaza de « génocide », un terme rarement employé par les dirigeants occidentaux.