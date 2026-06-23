Le cofondateur de Wikipédia évincé pour avoir dénoncé un biais anti-israélien

L’un des fondateurs de Wikipédia, Larry Sanger, a été définitivement exclu de toute participation à l’encyclopédie collaborative en ligne, à l’issue d’une décision prise par des contributeurs du site. Cette sanction intervient quelques semaines après le lancement par Sanger d’une initiative visant à promouvoir ce qu’il qualifie de « diversité intellectuelle » au sein de Wikipédia.

Le projet, présenté le mois dernier, avait pour objectif affiché de renforcer la neutralité de l’encyclopédie en encourageant la participation de contributeurs aux sensibilités conservatrices et favorables à Israël. Selon ses promoteurs, cette démarche visait à corriger ce qu’ils considèrent comme des déséquilibres idéologiques dans le traitement de certains sujets politiques et géopolitiques.

Cette initiative a toutefois suscité une vive opposition au sein de la communauté des contributeurs. Plusieurs d’entre eux ont accusé Larry Sanger d’intervenir de manière partisane dans les discussions éditoriales et de chercher à influencer l’orientation du contenu.

Selon les informations rapportées, la décision de bannir définitivement le cofondateur a été prise par un contributeur impliqué par le passé dans des débats autour de l’article consacré au sionisme. Ce dernier avait notamment comparé le mouvement sioniste à une forme de « nettoyage ethnique » lors de discussions internes sur le contenu de l’encyclopédie.

Larry Sanger a vivement dénoncé cette décision. Se disant « choqué » par son exclusion, il a critiqué le fonctionnement interne de Wikipédia et accusé la plateforme de manquer de garanties procédurales. « Il n’y a pas eu de procédure régulière », a-t-il affirmé, dénonçant un système dans lequel « une foule anonyme » peut, selon lui, empêcher certaines voix de participer au débat.

Cette affaire relance les critiques récurrentes visant Wikipédia concernant la neutralité de ses contenus et l’influence exercée par certains groupes de contributeurs sur les sujets les plus sensibles. Depuis plusieurs années, l’encyclopédie fait l’objet de débats sur l’équilibre idéologique de ses articles, notamment lorsqu’ils traitent du conflit israélo-palestinien, de la politique américaine ou d’autres questions hautement polarisées.