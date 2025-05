Martin Green, directeur du concours Eurovision de la chanson, a répondu officiellement lundi soir aux allégations selon lesquelles Israël aurait manipulé les votes lors de l'édition 2025, notamment ceux provenant du public espagnol. "Le système de vote utilisé à l'Eurovision est considéré comme l'un des plus sophistiqués au monde, combinant des processus de vérification avancés, des mécanismes de sécurité des données et l'analyse des comportements de vote. Il n'existe aucun soupçon de manipulation ou d'irrégularités dans l'attribution des points – pas même concernant le score maximal accordé à Israël par les téléspectateurs espagnols", a déclaré Green.

Cette mise au point intervient après que plusieurs pays ont contesté la deuxième place obtenue par la candidate israélienne Yuval Rafael, qui a reçu un soutien massif du public (297 points) contre seulement 60 points des jurys professionnels. La télévision publique espagnole RTVE avait officiellement demandé à l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) d'ouvrir un débat sur la modification du système de vote, estimant que "les votes du public sont influencés ces dernières années par des événements politiques et sécuritaires comme les guerres en Israël et à Gaza, ainsi que le conflit en Ukraine, ce qui éloigne le concours de sa signification culturelle".

De son côté, la chaîne flamande belge VRT, qui avait diffusé une manifestation contre Israël avant la demi-finale cette année, a exigé "des réponses sérieuses" de l'UER et a déclaré que "l'Eurovision, tel qu'il est organisé actuellement, est devenu de moins en moins un événement unificateur et apolitique. Il contredit de plus en plus les normes et valeurs originelles du concours et celles de la radiodiffusion publique". L'Espagne, rappelons-le, s'est classée 24ème sur 26 participants avec seulement 10 points du public, tandis que le public espagnol a accordé 12 points à Israël.