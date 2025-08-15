Le Festival du film de Toronto fait machine arrière : le documentaire sur le 7 octobre sera finalement au programme

Articles recommandés -

La direction du Festival international du film de Toronto (TIFF) a annoncé vendredi matin que le documentaire "The Road Between Us", consacré au général à la retraite Noam Tibon et aux événements du 7 octobre, sera finalement projeté lors du festival. Cette volte-face fait suite aux pressions considérables exercées sur l'organisation.

Dans un communiqué conjoint, le directeur général du festival Cameron Bailey et le réalisateur Barry Avrich ont déclaré : "Au cours des dernières 24 heures, de nombreuses discussions ont eu lieu concernant l'annulation de la projection. Le TIFF et les créateurs ont entendu la douleur du public et nous souhaitons y répondre ensemble."

Le film, initialement retiré de la programmation, avait suscité une vive polémique dans la communauté juive canadienne et internationale. Plusieurs organisations juives avaient vivement critiqué la décision initiale d'annulation. La raison invoquée pour cette exclusion concernait des autorisations manquantes pour l'utilisation d'images du Hamas dans le documentaire - des vidéos réalisées par les terroristes eux-mêmes.

Selon le journal The Sun, les débats se sont intensifiés lors de la réunion du conseil d'administration du TIFF jeudi. John Ropolo, membre du conseil, a confirmé que "le problème est entièrement résolu" et que le film sera "présenté comme prévu, et même à plus grande échelle que prévu initialement".

Cette controverse souligne les tensions persistantes autour de la représentation des événements du 7 octobre dans les médias et le monde culturel. La décision finale du TIFF de maintenir la projection témoigne de l'importance accordée à la liberté d'expression artistique, tout en reconnaissant la sensibilité du sujet traité.

Le documentaire du réalisateur canadien Barry Avrich retrace l'histoire remarquable du général Noam Tibon, père du journaliste Amir Tibon, membre du kibboutz Nahal Oz. Le 7 octobre, ce militaire à la retraite s'est lancé dans une mission de sauvetage pour retrouver sa famille, notamment ses deux petites-filles. Au-delà de sa mission personnelle, Tibon a également secouru des survivants du massacre du festival Nova et porté secours à des soldats blessés.

Le film fera donc partie de la sélection officielle du festival, où il devrait contribuer aux débats essentiels que le cinéma se doit de susciter selon les organisateurs.