Le film "We Will Dance Again" sur le massacre du festival Nova le 7 octobre, remporte l'Emmy Award du meilleur documentaire

Le documentaire "We Will Dance Again" ("Nous danserons encore"), qui retrace le massacre perpétré lors du festival Nova le 7 octobre, a remporté cette nuit l'Emmy du meilleur film documentaire dans la catégorie documentaire et actualités.

Le réalisateur Yariv Mozer est monté sur scène à New York pour recevoir le prix, portant le ruban jaune représentant les otages épinglé sur sa poitrine ainsi qu'une une cravate jaune. Le film compile des images tournées par le Hamas, des vidéos prises par les téléphones portables des participants au festival, ainsi que des témoignages de survivants.

Mozer était accompagné sur scène par deux rescapés du festival, Yuval Shem Tov et Tamid Shatz, Natalia Cassaroti, mère de Keshet Cassroti assassiné à l'âge de 21 ans, Rinat Klein, directrice générale de HOT8, ainsi qu'Emilio Shankar et Gideon Tadmor, respectivement PDG et président de la société de production SIPUR. La productrice du film, Michal Weitz, n'a pas pu se déplacer car elle a été blessée cette semaine par un tir de missile iranien à son domicile de Tel-Aviv.

Un appel politique depuis la scène des Emmy

"À ce jour, 620 jours (630 en réalité) se sont écoulés durant lesquels Israéliens et Palestiniens de Gaza vivent une douleur catastrophique à la suite de la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre", a déclaré Mozer depuis la scène. "We Will Dance Again est un document historique qui immortalise les événements tels qu'ils se sont déroulés."

Le réalisateur a profité de son discours pour lancer un appel politique : "Par-dessus tout, nous dédions ce prix au retour immédiat et sûr des otages encore à Gaza. Nous voulons que cette vague de sang s'arrête, que cette guerre se termine. Elle ne devrait servir ni les intérêts du gouvernement israélien ni ceux de l'organisation terroriste Hamas."

Le bilan tragique du festival Nova

Sur les quelque 3 500 participants au festival Nova, 364 ont été tués et 44 ont été enlevés par le Hamas. Parmi les 50 otages encore retenus à Gaza, 15 étaient des participants au festival ou des membres de la sécurité de l'événement, notamment Elkana Bohbot, Rom Braslavsky, Avitar David, Guy Gilboa-Dalal, Maxim Harkin, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Eitan Mor, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel et Avinatan Or.

Le documentaire, produit par HOT8, SIPUR et Slutsky Productions, constitue un témoignage historique de l'une des attaques les plus meurtrières contre des civils israéliens, transformant ce qui devait être une célébration musicale en tragédie nationale.