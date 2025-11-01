Le Grand musée égyptien ouvre ses portes : Tout le trésor de Toutankhamon réuni pour la première fois

Près des pyramides de Gizeh, l’Égypte inaugure le Grand Musée égyptien (GEM), présenté comme le plus grand musée archéologique du monde. Ce complexe monumental de 500 000 m², fruit de plus de trente ans de travaux et d’un coût estimé à 1,2 milliard de dollars, expose 100 000 artefacts retraçant 7 000 ans d’histoire, de l’époque pré-dynastique à la période gréco-romaine.

L’attraction principale du musée est la tombe complète de Toutankhamon, reconstituée et exposée dans son intégralité pour la première fois depuis sa découverte par Howard Carter en 1922. Plus de 5 500 objets, dont le masque d’or, le trône et les chars du jeune pharaon, y sont présentés dans une scénographie immersive voulue par le Dr Tarek Tawfik, ancien directeur du GEM.

Le musée abrite également la barque funéraire de Khéops, vieille de 4 500 ans, ainsi que des colosses de Ramsès II et d’autres souverains. Sa monumentalité et sa vue directe sur les pyramides en font un nouveau joyau touristique que Le Caire espère accueillir jusqu’à 8 millions de visiteurs par an.

Cette ouverture ravive aussi la demande de restitution d’œuvres emblématiques comme la pierre de Rosette (British Museum), le zodiaque de Dendérah (Louvre) et le buste de Néfertiti (Berlin). Pour les Égyptiens, le GEM marque non seulement un tournant culturel et scientifique, mais aussi un symbole de fierté nationale et de renaissance patrimoniale.