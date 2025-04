Le groupe irlandais Kneecap affiche des messages hostiles à Israël lors d'un concert

Le groupe de hip-hop irlandais Kneecap a suscité la controverse lors du festival de musique et d'arts de Coachella en projetant des messages anti-israéliens durant leur performance vendredi dernier. Le trio originaire de Belfast, connu pour ses prestations politiquement engagées, a affiché sur scène des slogans tels que "F...k Israel, Free Palestine" et "Israël commet un génocide contre le peuple palestinien". Un message supplémentaire précisait : "Rendu possible par le gouvernement américain, qui arme et finance Israël malgré ses crimes de guerre."

S'adressant aux milliers de spectateurs présents, le chanteur principal Mo Chara a établi un parallèle entre les expériences irlandaise et palestinienne : "Il n'y a pas si longtemps, les Irlandais étaient persécutés par les Britanniques, mais nous n'avons jamais été bombardés depuis le ciel sans avoir nulle part où aller. Les Palestiniens n'ont nulle part où aller. C'est leur foutu foyer, et ils sont bombardés depuis le ciel."

Kneecap, qui s'est fait connaître pour son soutien au mouvement républicain irlandais et à la cause palestinienne, arbore des drapeaux palestiniens lors de ses concerts depuis 2020 et s'est publiquement engagé à boycotter Israël. Après leur prestation, le groupe a affirmé sur X (anciennement Twitter) que leurs slogans avaient été censurés de la retransmission officielle du festival, promettant que "ce problème sera résolu pour [leur] prochaine apparition".

Outre leurs critiques envers Israël, les membres de Kneecap ont également lancé des slogans contre l'ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher lors de leurs deux apparitions au festival, déclarant : "Libérez la Palestine et les Six Comtés !" – une référence appelant à l'unification de l'Irlande du Nord avec la République d'Irlande. Cette première participation du groupe au prestigieux festival californien a ainsi été marquée par une forte dimension politique caractéristique de leur identité artistique.