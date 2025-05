Le guitariste de Radiohead et un artiste israélien dénoncent l'annulation de leurs concerts au Royaume-Uni

Jonny Greenwood, guitariste du célèbre groupe Radiohead, et Dudu Tassa, figure emblématique du rock israélien, ont vivement critiqué ce qu'ils décrivent comme des intimidations à caractère politique ayant conduit à l'annulation de leurs concerts prévus au Royaume-Uni, selon le Jewish Chronicle.

Les deux musiciens ont révélé que des menaces sérieuses visant les salles et leur personnel les ont contraints à annuler leurs représentations prévues le mois prochain à Bristol et Londres. Dans une lettre ouverte, ils détaillent les menaces reçues par le Beacon Hall à Bristol et la Hackney Church à Londres, précisant que ces intimidations étaient suffisamment crédibles pour conclure qu'il n'était "pas sûr de maintenir les concerts".

Ces annulations font suite aux pressions exercées par des militants associés au mouvement anti-israélien de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS). Un groupe local, l'Alliance Palestine de Bristol, a notamment accusé les artistes de "soutenir le génocide à Gaza" et appelé au boycott. La Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'Israël s'est félicitée de cette annulation, affirmant que le concert aurait "blanchi le génocide perpétré par Israël".

Greenwood et Tassa réfutent catégoriquement l'idée que ces annulations n'auraient rien à voir avec la censure d'artistes. "La campagne qui a réussi à faire annuler les concerts insiste sur le fait que 'ce n'est pas de la censure' et qu'"il ne s'agit pas de faire taire la musique ou d'attaquer des artistes individuels'", écrivent-ils. "Mais ses organisateurs ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Forcer des musiciens à ne pas se produire et priver les gens qui souhaitent les écouter de cette possibilité constitue manifestement une méthode de censure et de mise sous silence."

Les deux artistes collaborent et produisent de la musique ensemble depuis 2008, malgré les pressions exercées sur Greenwood pour qu'il annule ses spectacles avec Tassa. En juin dernier, Greenwood avait déjà refusé de céder aux pressions du BDS, qualifiant leur appel de "régressif".

Le mouvement BDS exhorte depuis longtemps les musiciens à annuler leurs concerts en Israël ou leurs collaborations avec des artistes israéliens. Si certains musiciens politiquement engagés ont cédé à cette pression, de nombreux autres ont rejeté cet appel au boycott, à l'image de Radiohead qui, en 2017, avait maintenu son concert à Tel-Aviv malgré les appels au boycott, notamment de la part de Roger Waters, ex-membre de Pink Floyd, connu pour être un virulent anti-israélien.