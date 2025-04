Le jazz israélien : une symphonie de créativité et de résilience

Dans les studios de i24NEWS, Raphaël Perez, photographe et auteur du livre "Israeli Jazz", a dévoilé une histoire musicale qui transcende les simples notes de musique pour devenir un récit de création culturelle.

Perez raconte comment le jazz israélien est né d'un système éducatif exigeant et d'une volonté d'ouverture. Son livre retrace un parcours musical commençant en 1974 avec The Platina, premier groupe israélien invité au festival de Newport aux États-Unis, jusqu'aux succès internationaux contemporains.

Des musiciens comme Omer Avital et Avishai Cohen sont devenus des ambassadeurs d'un style unique, mélangeant jazz traditionnel avec des sonorités medio-orientales et nord-africaines. Perez souligne que cette musique est bien plus qu'un genre artistique : c'est une définition de l'identité israélienne moderne.

La Raymond School of Music, fondée en 1985 par des musiciens formés à Berkeley, est au cœur de cette révolution musicale. Son influence est telle qu'en février 2025, l'un de ses anciens élèves a remporté un Grammy Award, confirmant le rayonnement international du jazz israélien.

Pour Raphaël Pérez, ce livre est un projet de diplomatie culturelle, une manière de présenter Israël différemment, au-delà des conflits. Comme il l'explique, c'est "participer aux rayons du pays" et montrer une image d'Israël ouverte, créative et dynamique.

Un témoignage vibrant qui fait du jazz bien plus qu'une simple musique : un véritable langage de compréhension et de dialogue.