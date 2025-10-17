Le livre d’Eli Sharabi, ancien otage à Gaza, quatrième des best-sellers du New York Times

Le livre "Hostage" (Otage), mémoires d’Eli Sharabi relatant ses 491 jours de captivité à Gaza, s’est hissé directement à la 4e place du classement des meilleures ventes du New York Times, une semaine seulement après sa sortie aux États-Unis.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Sharabi s’est dit "honoré et ému" par cet accueil. "Merci à chaque lecteur, soutien et croyant qui a rendu cela possible", a-t-il écrit, avant de rappeler que la lutte pour le retour des otages toujours détenus se poursuit. Il a également dédié ce succès à la mémoire de sa femme Lianne, de ses filles Noiya et Yahel, ainsi que de son frère Yossi, tous tués lors de l’attaque du 7 octobre 2023.

Publié en anglais par HarperCollins, le livre connaîtra prochainement plusieurs traductions internationales. En Israël, sa version hébraïque, sortie plus tôt cette année chez Sela Meir Publishing, s’était déjà imposée comme un phénomène d’édition avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

L’éditeur israélien s’est félicité de ce succès mondial, saluant une œuvre "universelle" sur la résilience humaine. "Au-delà du témoignage historique, Eli Sharabi a écrit un livre sur la force de l’esprit et la capacité de chacun à choisir sa voie, même dans les circonstances les plus extrêmes", a déclaré Sela Meir Publishing.