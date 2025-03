Le mouvement BDS rejette le film israélo-palestinien oscarisé "No Other Land"

Le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) a condamné mercredi "No Other Land", un documentaire israélo-palestinien récompensé aux Oscars, malgré sa critique sévère des politiques israéliennes en Cisjordanie. Ce film, qui a remporté l'Oscar du meilleur documentaire dimanche dernier, retrace la démolition par Israël de Masafer Yatta, un village palestinien situé dans une zone d'entraînement militaire israélienne en Cisjordanie.

La Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'Israël (PACBI), une composante du mouvement BDS, a déclaré dans un communiqué que le film "viole les directives anti-normalisation du mouvement BDS" car certains membres israéliens de l'équipe de production "ne sont pas officiellement en faveur des droits complets du peuple palestinien".

Bien que les réalisateurs aient fait une déclaration accusant Israël d'apartheid et de génocide lors de la cérémonie des Oscars, le groupe BDS a estimé que cette prise de position était insuffisante.

"Les Palestiniens n'ont pas besoin de validation, de légitimation ou de permission des Israéliens pour raconter notre histoire, notre présent, nos expériences, nos rêves et notre résistance", a souligné le PACBI dans son communiqué.

Le groupe a précisé qu'il n'avait pas fait de déclaration plus tôt car le film n'était pas une priorité avant les Oscars, mais qu'en raison de sa victoire, le PACBI s'est senti obligé de s'exprimer.

Masafer Yatta est depuis des années un point de ralliement pour le mouvement anti-israélien. En 1979, l'armée israélienne a exproprié environ 30 kilomètres carrés de terres dans la région et les a déclarées "Zone de tir 918". Depuis, les militaires cherchent à expulser les Palestiniens vivant dans huit villages situés à l'intérieur de cette zone.

Les Palestiniens locaux soutiennent que leur présence est antérieure à la désignation de la zone de tir, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être expulsés selon le droit israélien. Les autorités israéliennes contestent cet argument et ont présenté des photos satellites qui, selon elles, montrent l'absence de structures résidentielles sur les collines avant les années 1990.