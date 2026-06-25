Le nouveau film de Gal Gadot sévèrement critiqué par la presse israélienne

Le nouveau film de Gal Gadot, In the Hands of Dante, essuie de très mauvaises critiques quelques jours après sa sortie sur Netflix.

Dans une critique particulièrement sévère, le site israélien Mako qualifie le long-métrage de « véritable échec », estimant qu'il s'agit d'un assemblage confus d'intrigues et de personnages qui ne parvient jamais à captiver le spectateur.

Réalisé par Julian Schnabel et produit notamment par Martin Scorsese, le film suit un écrivain chargé d'authentifier un manuscrit inédit de La Divine Comédie de Dante, dans une histoire mêlant mafia, faussaires, Vatican et enquête historique.

Malgré un casting impressionnant, comprenant également Al Pacino, Jason Momoa, Gerard Butler et John Malkovich, le média estime que le film souffre d'un scénario désordonné, d'une réalisation confuse et d'une durée excessive de plus de deux heures et demie.

https://x.com/i/web/status/2069827898404380732 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Pour Gal Gadot, ce rôle marque toutefois un tournant. L'actrice israélienne s'éloigne des productions familiales et des blockbusters hollywoodiens pour interpréter un personnage plus dramatique et sensuel, avec plusieurs scènes romantiques aux côtés d'Oscar Isaac.

Mais selon Mako, ce choix de carrière soulève des interrogations. Après les difficultés rencontrées par Blanche-Neige et Heart of Stone, le média évoque une série de projets décevants et appelle l'actrice à « revenir à des films plus conventionnels ».

Le critique conclut néanmoins que, malgré les défauts du film, le charisme naturel de Gal Gadot demeure l'un de ses rares points forts.