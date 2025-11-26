Le rappeur Maes condamné à sept ans de prison ferme au Maroc

Le rappeur franco-marocain Maes, de son vrai nom Walid Georgey, a été condamné mercredi 26 novembre à sept ans de prison ferme par la chambre criminelle de première instance de Tanger, selon plusieurs médias marocains, dont Le 360. Cette décision intervient près d’un an après son arrestation, en janvier 2025, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca alors qu’il arrivait en jet privé.

Selon la justice marocaine, Maes est accusé d’avoir orchestré une opération punitive liée à un litige financier. Installé à Dubaï à l’époque des faits, le rappeur aurait planifié l’enlèvement et la séquestration d’un homme avec lequel il était en conflit au sujet de revenus générés par des concerts. Il aurait, toujours d’après l’enquête, sollicité le chef présumé d’un groupe criminel basé à Fès afin de mener l’opération. La réunion de préparation se serait tenue à Tanger.

L’opération n’a cependant jamais abouti : les forces de police marocaines l’ont déjouée alors que les assaillants présumés s’apprêtaient à intercepter leur cible à Marrakech.

Cette condamnation survient alors que Maes était déjà visé en France par une peine de dix mois de prison ferme prononcée en juin 2024, assortie d’une amende de 10 000 euros. Le rappeur, qui ne s’était pas présenté à l’audience, faisait l’objet d’un mandat de recherche international.

Devant le tribunal marocain, Maes a nié fermement les accusations. Sa défense a soutenu qu’aucune preuve directe ne l’associait aux autres suspects. Malgré ces arguments, les juges ont confirmé la peine de prison ferme.