Le témoignage de l'ancien otage Eli Sharabi parmi les 100 livres de l’année selon Time Magazine

Le Time Magazine a classé "Otage", le bouleversant récit d’Eli Sharabi, parmi les 100 livres incontournables de l’année. L’ouvrage, publié moins d’un an après sa libération, est le premier témoignage complet d’un otage israélien détenu à Gaza après le 7 octobre 2023.

Membre du kibboutz Be’eri, Eli Sharabi avait été kidnappé par le Hamas lors de l’attaque qui a coûté la vie à 1 200 Israéliens. Il a passé 491 jours en captivité dans les tunnels de Gaza, ignorant tout du sort tragique de sa famille. Sa femme Lianne et leurs filles Noiya et Yahel ont été assassinées dans leur abri, tandis que son frère Yossi, également enlevé, est mort en détention.

Dans sa critique, le journaliste Hamilton Cain salue un texte d’une intensité rare : "Sharabi décrit son calvaire avec une précision brûlante, du moment où il est arraché à sa famille jusqu’à la survie au jour le jour dans les tunnels." L’auteur y raconte comment, avec d’autres otages, il rationnait la nourriture : "un plateau pour tous, un peu de riz, de viande ou de fèves, une pita et demie à partager".

"Otage" ne se limite pas à la description de la souffrance : il explore aussi la résilience humaine et le vide laissé par la perte. À sa libération, Sharabi découvre un monde méconnaissable et apprend la mort de ses proches. Le Time souligne que son livre offre "un regard brut et intime sur l’une des guerres les plus déchirantes de notre époque".

Le succès du récit est fulgurant : classé quatrième sur la liste des best-sellers du New York Times le mois dernier, "Otage" a également fait la couverture de Time Magazine.

Dans un geste symbolique, Eli Sharabi a envoyé un exemplaire en anglais à Donald Trump, avec une dédicace personnelle : "Cher Président Trump, merci d’avoir assuré ma libération. Je vous serai éternellement reconnaissant. Vous m’avez rendu ma liberté, ma vie."