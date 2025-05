Le vainqueur de l'Eurovision réclame l'exclusion d'Israël

JJ, le chanteur autrichien qui a remporté l'Eurovision samedi soir, s'en prend ouvertement à la participation d'Israël au concours. Dans un entretien accordé au site espagnol El País, le ténor n'a pas mâché ses mots concernant l'État hébreu. "J'espère que l'année prochaine, le concours aura lieu à Vienne - et sans Israël", a-t-il déclaré. "C'est très décevant qu'Israël participe encore à la compétition. La balle est dans le camp de l'Union européenne de radiodiffusion. Nous, les artistes, ne pouvons qu'élever la voix sur cette question."

Durant la compétition, la délégation autrichienne avait déjà manifesté son hostilité envers Israël. Selon des sources de la délégation israélienne interrogées par Ynet, l'Autriche était "la seule à ignorer Israël de manière flagrante". "Ils n'ont pas créé de contact visuel. C'était très visible", a rapporté un membre de l'équipe israélienne.

Le nouveau champion européen rejoint également les critiques sur le système de vote du public, notamment après la qualification surprise de la représentante israélienne Yuval Raphael grâce aux suffrages populaires. "Il faut changer le système de vote. Il devrait y avoir plus de transparence dans les votes du public. Cette année, tout était très étrange sur ce sujet", a-t-il affirmé. JJ a par ailleurs révélé avoir tenté d'exhiber un drapeau arc-en-ciel sur scène durant la finale, mais les organisateurs l'en ont empêché au dernier moment. "Le drapeau était dans ma poche, et juste avant que je monte sur scène, quelqu'un de l'organisation l'a vu et m'a dit : 'Ce n'est pas le drapeau de votre pays - vous ne pouvez pas le sortir'."