Les mémoires d'Eli Sharabi, Otage, sacrés "livre juif de l’année" aux États-Unis

Le récit d’Eli Sharabi, ancien otage du Hamas, a été désigné « livre juif de l’année » par le Conseil du livre juif aux États-Unis, l’une des distinctions littéraires les plus prestigieuses dans le monde anglophone pour les ouvrages consacrés aux thématiques juives. Intitulé "Otage", l’ouvrage retrace les 491 jours que Sharabi a passés aux mains des terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, après l’attaque du 7 octobre 2023.

Enlevé au kibboutz Be’eri lors de l’assaut sanglant mené par le Hamas, Eli Sharabi décrit avec précision le moment de son rapt, la brutalité des premières heures, puis l’enfermement prolongé, souvent dans des tunnels souterrains. Il évoque la faim, la peur permanente, l’isolement, mais aussi la lutte intérieure pour ne pas céder au désespoir. Libéré le 8 février 2025 dans le cadre d’un accord négocié, il aura survécu près de seize mois en captivité.

Dans une déclaration publiée après l’annonce du prix, Eli Sharabi a affirmé que cette reconnaissance revêtait une portée qui dépasse son histoire personnelle. « Ce livre est mon témoignage », a-t-il expliqué, soulignant qu’il l’a écrit pour honorer la mémoire des siens et de toutes les victimes du 7 octobre. À travers ces pages, il entend préserver la vérité des faits et transmettre l’expérience des otages.

Paru d’abord en hébreu, où il a rencontré un large écho, "Otage" a ensuite été publié aux États-Unis. L’ouvrage s’inscrit dans un contexte marqué par les répercussions mondiales de l’attaque du Hamas et par une recrudescence de l’antisémitisme.

Au-delà du destin individuel, le livre d’Eli Sharabi constitue un document sur la résilience humaine face à la barbarie et sur la nécessité du témoignage pour empêcher l’oubli.