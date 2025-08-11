Madonna interpelle le pape pour mettre fin à la souffrance des enfants à Gaza

Articles recommandés -

La chanteuse américaine Madonna a réagi lundi soir à la guerre à Gaza dans un message publié sur Instagram. « Je ne peux plus supporter la souffrance des enfants à Gaza », a-t-elle écrit, exprimant son désarroi face à la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne.

S’adressant directement au pape Léon XIV, elle a lancé un appel solennel : « Très Saint-Père, je vous en prie, allez à Gaza et apportez votre lumière aux enfants avant qu’il ne soit trop tard. » Madonna a insisté sur l’urgence d’une intervention, soulignant qu’il ne restait « plus de temps » et l’exhortant à confirmer qu’il se rendrait sur place.

Dans son message, la star a également évoqué son expérience personnelle : « En tant que mère, je ne peux supporter leur douleur. Les enfants du monde appartiennent à tous. »

Elle a rappelé que le pape est « le seul parmi nous que rien ne peut empêcher d’entrer » dans la bande de Gaza, et que sa présence pourrait contribuer à ouvrir pleinement des corridors humanitaires pour sauver « ces enfants innocents ». Madonna a conclu son message en réitérant : « Il n’y a plus de temps. S’il vous plaît, dites que vous irez. »