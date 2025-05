"Maintenir une petite flamme" : Laurence Haziza et son Sacré Sound Festival, îlot de dialogue musical

Dans un entretien accordé à i24NEWS, Laurence Haziza a présenté la nouvelle édition du Sacré Sound Festival, qui se tiendra à Paris du 21 mai au 5 juin. Ce rendez-vous musical, qu'elle a fondé il y a deux ans, s'annonce comme un espace de résistance face aux divisions culturelles et religieuses que connaît notre époque.

"C'est vraiment un festival consacré à maintenir le dialogue entre les générations, entre les croyances", explique cette Française issue d'une famille juive d'Afrique du Nord. Particulièrement attachée au dialogue entre juifs et musulmans, elle voit dans son festival "comme une petite flamme qu'il faut tenir au-delà de tout ce qui se passe".

La programmation 2025 reflète cette ambition en réunissant des artistes d'horizons multiples : israéliens, jordaniens, kurdes ou encore marocains. Une soirée israélienne mettra notamment à l'honneur Neta El Kayyam, "une des plus belles voix arabo-andalouses aujourd'hui en Israël et dans le monde", ainsi que le groupe franco-israélien Boogie Balagan. Le festival se distingue par des rencontres inattendues dans des lieux symboliques : un chanteur soufie à la synagogue Copernic l'année dernière, ou cette année l'artiste kurde Léonor Fourniaud qui se produira également dans une synagogue.

Screenshot/ i24NEWS

"C'est vraiment l'envie de tisser et de maintenir des liens entre les différentes croyances et même les non-croyances", souligne la directrice. Organiser un tel événement dans le contexte actuel n'a pas été sans difficultés. "Parfois on me dit 'il y a des Israéliens', parfois on me dit 'il n'y en a pas assez'", confie-t-elle. Mais ces obstacles renforcent sa détermination à "maintenir cette posture, cette envie de dialogue" et de "partager ensemble, alors qu'on n'a pas les mêmes idées, un même instant plutôt spirituel et éminemment musical".

Le Sacré Sound Festival propose ainsi un parcours musical à travers différents lieux de culte parisiens – synagogue, temple protestant, église – comme autant d'espaces où la musique transcende les frontières culturelles et religieuses.