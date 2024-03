Malmö se prépare à accueillir l'Eurovision sous haute tension en raison de la guerre à Gaza

Du 5 au 11 mai, la ville suédoise de Malmö accueillera le Concours Eurovision de la chanson dans un climat de vives tensions. Des manifestations sont prévues pour protester contre la participation d'Israël, en raison de la guerre en cours avec le Hamas. Les autorités doivent également faire face à une menace accrue pesant sur la Suède depuis août, suite à une série de profanations du Coran ayant provoqué l'indignation du monde musulman.

L'événement se déroule à Malmö après la victoire de la chanteuse suédoise Loreen lors de l'édition 2023, suivie par environ 162 millions de téléspectateurs. La présence d'une importante communauté palestinienne dans la ville ajoute une dimension supplémentaire aux préparatifs, le conflit entre Israël et le Hamas ayant éclaté le 7 octobre dernier. Des pétitions ont circulé pour réclamer l'exclusion d'Israël de la compétition.

Ce n'est pas la première fois que la participation israélienne suscite la controverse à Malmö. Lors de l'Eurovision 2013, les habitants avaient également manifesté leur opposition. Cependant, l'Union européenne de radio-télévision (UER) a rejeté les appels à exclure Israël en raison du conflit, se contentant d'imposer une modification des paroles de la chanson israélienne jugées trop politiques. Israël, premier pays non européen à participer à l'Eurovision en 1973 et quadruple vainqueur du concours, sera représenté cette année par Eden Golan, 20 ans, avec sa chanson "Hurricane".

Il s'agira de la première participation d'Israël à une compétition internationale aussi importante et médiatisée depuis le 7 octobre. Malgré les tensions, l'Eurovision reste l'événement télévisuel le plus suivi au monde et suscite un intérêt croissant. Environ 100 000 visiteurs de 80 pays sont attendus à Malmö pour cette édition 2024 sous haute surveillance.