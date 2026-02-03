Marc-Samuel, la mémoire à fleur de peau

Invité ce mardi soir dans l’émission Ça se débat sur i24NEWS, l'acteur Marc-Samuel a présenté la pièce "Mon Trésor", qu’il interprète actuellement à La Scène Parisienne. Le spectacle, mis en scène par Raphaël Cambré, est joué aux côtés de la comédienne Magalie Bonfils, deux fois par semaine, le lundi et le mercredi.

Au cours de l’entretien, Marc-Samuel a expliqué que Mon Trésor est une pièce autobiographique, écrite pendant la période du Covid. L’acteur a indiqué avoir souhaité laisser une trace de son enfance et évoquer la relation qui l’unissait à sa mère, en s’intéressant aux liens familiaux et affectifs qui se construisent entre un enfant et sa mère.

Le comédien est revenu sur son enfance à Constantine, ville dans laquelle il a grandi jusqu’à l’âge de six ans. Il a décrit l’environnement dans lequel il évoluait, marqué par la coexistence de différentes traditions religieuses et culturelles, ainsi que par une atmosphère de vie quotidienne qu’il dit avoir conservée en mémoire. Il a également évoqué certains lieux emblématiques de la ville et les souvenirs associés à cette période.

Marc-Samuel a précisé que la pièce aborde également le départ d’Algérie et l’installation en France, dans le contexte de la guerre d’Algérie. Il a expliqué ne pas avoir vécu cet exil comme une souffrance immédiate, mais plutôt comme une rupture qu’il a comprise plus tard, avec le temps et le travail de mémoire.

Enfin, l’acteur a rappelé que Mon Trésor traite du lien entre racines, transmission et déracinement, tout en soulignant que cette histoire personnelle s’inscrit dans un cadre plus large, susceptible de faire écho à d’autres parcours.