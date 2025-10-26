Maroc : le site historique de Dar Moulay Hachem va abriter un centre dédié à la culture juive

Le Maroc s’apprête à transformer le site historique de Dar Moulay Hachem à Demnate en un centre dédié à la culture hébraïque, dans le cadre d’un effort étatique plus large visant à préserver la mémoire juive.

Le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a précisé que le centre de Demnate s’inscrit dans la continuité des rénovations d’écoles, de cimetières et de synagogues juives menées à travers le royaume. Situé à proximité du cimetière juif récemment restauré, le nouveau centre vise à promouvoir le patrimoine culturel juif et à renforcer la mémoire des communautés juives qui ont longtemps coexisté avec la population musulmane locale.

Un responsable marocain a souligné que le projet reflète « une stratégie globale menée par le roi Mohammed VI pour préserver la mémoire juive au Maroc », avec l’appui du conseiller royal André Azoulay et de la commission royale pour la restauration des cimetières juifs. Selon lui, le modèle marocain repose sur une politique cohérente et continue, et non sur des initiatives ponctuelles.

Léa Ben Shitrit, engagée dans la promotion du patrimoine juif au Maroc et dans la normalisation entre le Maroc et Israël, a salué la création du centre à Demnate, rappelant le rôle historique du Maroc en matière de coexistence religieuse. Elle a également appelé Israël à valoriser les liens historiques partagés avec le royaume et à rétablir les vols directs suspendus depuis la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023.

« La communauté juive marocaine reste profondément attachée à son pays », a-t-elle déclaré. « Pour beaucoup, le retour au Maroc est inscrit dans leur ADN. Ils attendent avec impatience de retrouver la terre de leurs ancêtres et la reprise des vols. »