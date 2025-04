"Monsieur Gouevo veut guérir de la Shoah" : quand la BD explore les traumatismes transgénérationnels

Comment transmettre l'indicible ? Comment vivre avec l'héritage d'un traumatisme dont on ignore parfois jusqu'à l'existence ? Ces questions fondamentales sont au cœur de la bande dessinée « Monsieur Gouevo veut guérir de la Shoah », œuvre singulière et profondément originale présentée par ses auteurs, Mikhaël Allouche et Ana Waalder, sur le plateau d'i24NEWS.

Une quête identitaire ancrée dans l'intime

« Monsieur Gouevo est un homme sans histoire et sans visage, qui ne sait rien de son passé et ne souhaite pas en savoir davantage. Un pirate juif ottoman, Sinan Le Juif, débarque du XVIe siècle, le renvoie à ses origines et lui rappelle ses obligations : guérir de la Shoah. Mais la Shoah n'est pas une maladie, et quel rapport avec la famille, puisque selon le récit transmis, elle est passée entre les gouttes ? » Derrière ce synopsis intrigant se cache une démarche profondément personnelle. Comme l'explique Mikhaël Allouche, « Monsieur Gouevo, c'est un peu moi ». Ce terme judéo-espagnol, qui signifie « nier », incarne parfaitement ces descendants de troisième génération qui portent en eux un héritage traumatique sans toujours en comprendre les enjeux. « J'ai découvert, enfin on a découvert avec Ana Waalder, ma femme, huit déportés dans la famille qui n'étaient pas transmis, dont on ne connaissait rien de leur nom, de leur visage, ni même de leurs histoires », révèle Allouche. Cette découverte bouleversante constitue le point de départ d'une enquête qui dépasse rapidement le cadre familial pour interroger notre rapport collectif à la mémoire de la Shoah.

Guérir de la Shoah : un titre qui interpelle

« On parle de guérir de la Shoah, alors c'est un titre qui interpelle, parce que c'est un positionnement assez fort », reconnaît Ana Waalder. Cette notion de guérison, les auteurs la conçoivent à deux niveaux distincts mais complémentaires. Sur le plan individuel d'abord, « l'idée de guérir, c'est l'idée d'aller au-delà du traumatisme », explique-t-elle. « C'est finalement être en capacité de ne plus être définie par la définition qu'ont fait de nous les agresseurs. » Une démarche qui s'apparente à une libération intérieure, à une reprise de contrôle sur son propre récit. Mais cette guérison a également une dimension collective. « Nous sommes tous plus ou moins marqués par la Shoah, et nous n'en avons pas forcément conscience, qu'on soit juif ou pas juif », souligne Ana Waalder. Les événements récents du 7 octobre 2023 ont d'ailleurs cruellement mis en lumière « à quel point il y avait de la confusion autour de la Shoah ».

Un parti pris graphique audacieux

L'un des aspects les plus frappants de cette bande dessinée réside dans ses choix graphiques délibérément éloignés des représentations habituelles de la Shoah. « Tout l'enjeu, c'est de ne pas faire une BD avec des couleurs terres, des yeux un peu tristes », affirme Mikhaël Allouche. « C'est de montrer que le sujet n'est pas la Shoah, mais les gens qui ont vécu la Shoah, et c'était des gens qui étaient en vie, très expressifs, qui vivaient leur vie. » Les couleurs vives et le style presque futuriste adoptés par les auteurs visent à « déranger, à faire passer du vivant en permanence, et à aller à contre-courant de ce qu'on attend d'une BD sur la Shoah ». Cette approche graphique traduit parfaitement leur volonté de redonner une présence aux disparus, « de les faire sortir de leur statut de fantôme, pour qu'ils puissent nous accompagner, non plus nous habiter ».

De l'esclavage égyptien à la Shoah : sortir de la victimisation

En cette période post-Pessah, la fête juive commémorant la sortie d'Égypte, Mikhaël Allouche établit un parallèle éclairant : « Ce qu'on raconte à nos enfants pendant ces fêtes, c'est qu'on est sortis d'Égypte, qu'on s'est libérés de l'esclavage. Et la Shoah, tout l'enjeu, quand on parle de guérison, c'est d'arriver à se libérer de l'emprise que les nazis ont sur nous. » Ana Waalder renchérit en conclusion : « L'enjeu aussi, c'est de dire qu'on veut sortir de l'ère de la victimisation, et pour ça, on doit s'armer, on doit aller chercher l'histoire, et on doit aller comprendre l'histoire personnelle, pour essayer de ne plus s'envisager comme victime, mais de s'envisager comme une personne qui a eu une histoire tragique, mais qui aujourd'hui est en capacité de sortir d'Égypte, en quelque sorte. »

En confrontant le personnage de Monsieur Gouevo à ses origines et à son histoire familiale, les auteurs nous invitent tous, juifs et non-juifs, à réfléchir à notre rapport au passé et à la manière dont les traumatismes se transmettent silencieusement d'une génération à l'autre. Une démarche salutaire, plus que jamais nécessaire pour éviter que l'incompréhension ne nourrisse les confusions et les amalgames dont notre époque est si friande. Avec cette œuvre singulière aux frontières de l'autobiographie, de l'enquête historique et de la quête initiatique, Mikhaël Allouche et Ana Waalder proposent bien plus qu'une bande dessinée : une véritable thérapie graphique et narrative, une invitation à se réapproprier son histoire pour mieux construire son avenir.