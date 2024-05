Mort de l'écrivain américain Paul Auster à l'âge de 77 ans

L'écrivain juif américain Paul Auster est décédé à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer du poumon, selon plusieurs médias incluant le New York Times. Auteur d'une trentaine d'ouvrages traduits dans plus de 40 langues, dont Moon Palace ou Léviathan, il s'était fait connaître en publiant Invention de la solitude, un roman autobiographique dans lequel il tente de cerner la personnalité de son père.

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Mais c'est avec sa Trilogie new-yorkaise, romans noirs qui s’inspirent du genre policier pour aborder des questions existentielles d’identité, d’espace, de langage et de littérature, qu'il avait acquis une renommée mondiale. Il avait également écrit et co-réalisé plusieurs films, dont Smoke et Blue in the face qui avaient été salués par la critique.