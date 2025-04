Nicole Avril : "Octobre", le testament intime pour Jean-Pierre Elkabbach

Dans un Grand Oral chargé d'émotion, Nicole Avril est venue présenter sur i24NEWS son nouveau livre "Octobre", un ouvrage poignant qui raconte les derniers jours de Jean-Pierre Elkabbach. Face à des journalistes qui avaient tous côtoyé le grand interviewer - dont Michael Darmon qui avait co-présenté avec lui le "Grand Rendez-vous" - la femme de lettres a livré un témoignage bouleversant sur l'homme qui a partagé sa vie pendant plus d'un demi-siècle.

"Le premier livre que tu ne liras pas"

Après treize ans de silence littéraire, Nicole Avril revient à l'écriture avec un ouvrage qui prend la forme d'une lettre adressée à son défunt mari. "C'est le premier livre de moi que tu ne liras pas", confie-t-elle, évoquant leur rituel de travail. Jean-Pierre Elkabbach était toujours son "premier lecteur au sens réel du terme", puisqu'il lisait à voix haute tous ses manuscrits. Ce choix d'écrire sur les cinq derniers jours de la vie de son mari, plutôt que de proposer un recueil de souvenirs ou une biographie classique, répond à une nécessité intime : "J'ai voulu retrouver la chronologie de ces derniers jours, j'ai pensé que peut-être il y aurait un jour où j'oublierais et je voulais en garder le souvenir précis."

Une symbolique multiple

Le titre "Octobre" recèle plusieurs significations profondes, comme l'explique l'écrivaine. Jean-Pierre Elkabbach est mort le 3 octobre, la même date que son père, décédé dans la synagogue d'Oran après avoir dit la prière du Kippour. Ce deuil précoce - Jean-Pierre avait alors douze ans - a profondément marqué sa vie. Par un étrange hasard du calendrier, ses obsèques ont eu lieu le 6 octobre, date anniversaire de la rencontre entre Nicole Avril et lui. Et comme si le destin voulait ajouter une couche symbolique supplémentaire, le livre s'achève alors que "quelques heures après, le monde changeait" avec les attaques du 7 octobre en Israël.

"Je ne me suis jamais sentie séparée de lui"

Interrogée sur ce qu'elle ressent en voyant des images d'archives de son mari, Nicole Avril livre une réflexion profonde sur le deuil : "Depuis qu'il est parti, je ne me suis jamais sentie séparée de lui. Mais c'est mon Jean-Pierre qui est plus personnel, qui est plus intérieur, et ça me fait toujours un choc de le retrouver. Je ne sais plus qui est le vrai, si c'est celui que je vois, si c'est celui que j'ai en moi, il me faut un temps pour faire la synthèse."

Elle rejette d'ailleurs l'expression "travail de deuil" qu'elle estime inappropriée : "Je n'ai pas besoin d'être aidée, je n'aime pas l'expression le travail de deuil parce que ce n'est pas un travail et ce n'est pas un deuil."

Un "français journaliste juif"

L'émission a également permis de revenir sur la relation complexe de Jean-Pierre Elkabbach avec son identité juive, notamment à travers des archives où il se définissait comme "un français journaliste juif" tout en précisant : "Je ne crois pas, mais je respecte les juifs, les chrétiens, beaucoup les musulmans aujourd'hui qui croient."

Nicole Avril rappelle l'importance du rapport au livre dans cette identité : "Corsia me dit, tu as de juif cet amour que tu as du livre", disait Jean-Pierre Elkabbach. Une passion qui se manifestait jusque dans son espace personnel, comme le raconte son épouse : "À la maison, il était impossible qu'il ait un bureau parce qu'au bout d'un mois, il ne pouvait plus s'y installer. C'était les livres qui avaient mangé tout l'espace."

Les blessures enfouies

L'émission a également été l'occasion d'évoquer des moments douloureux de la carrière du journaliste, notamment sa prise de conscience tardive concernant le traitement que lui avaient réservé les Guignols de l'Info. Dans une archive diffusée pendant l'émission, on voit Jean-Pierre Elkabbach confier : "C'est exactement la caricature du juif qui illustrait des expositions en 40. Je m'étais pas tout à fait... j'avais pas tout à fait compris, j'ai pris conscience au fur et à mesure." Nicole Avril apporte une analyse lucide de cette blessure : "Je crois que c'est finalement plus grave, plus profond, parce que c'est des images toutes faites qu'on a en tête et on s'interroge même pas, c'est un réflexe. Quand on est dans une société en crise, elle va tout de suite puiser dans l'imagerie du juif."

Le secret d'un amour de 51 ans

Au-delà de l'hommage au journaliste, c'est aussi le témoignage d'un amour exceptionnel qui transparaît dans cet entretien. Interrogée sur le secret d'une relation qui a duré plus d'un demi-siècle, Nicole Avril livre une réponse à la fois simple et profonde : "C'est justement que chaque jour soit nouveau, qu'il n'y ait jamais rien d'acquis." Cette philosophie, elle l'applique également à la résilience dont a fait preuve Jean-Pierre Elkabbach face aux épreuves professionnelles : "C'est un peu comme un amour qui dure 50 ans, c'est-à-dire que chaque jour il faut refaire ses preuves, chaque jour est un jour nouveau." Nicole Avril dévoile ainsi le portrait d'un homme qui, au-delà du journaliste connu de tous, était avant tout un être profondément humain, marqué par les blessures de l'enfance, passionné par les livres et les idées, et toujours animé par une curiosité insatiable. À travers son livre "Octobre" et ce témoignage sur i24NEWS, elle offre un dernier hommage à celui qui, selon ses mots, "était bien plus que journaliste".