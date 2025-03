'No Other Land', réalisation israélo-palestinienne, critique d'Israël, remporte l'Oscar du meilleur documentaire

'No Other Land', un documentaire réalisé par le cinéaste israélien Yuval Abraham et le cinéaste palestinien Basel Adra, a remporté l'Oscar du meilleur documentaire lors de la 97e cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée dimanche. Abraham a fait référence aux otages détenus par le Hamas à Gaza, tandis que Adra a appelé le monde à "mettre fin au nettoyage ethnique du peuple palestinien".

"Nous avons fait ce film, Palestiniens et Israéliens, parce qu'ensemble, nos voix sont plus fortes", a déclaré Yuval Abraham. Il a ajouté : "Nous nous voyons les uns les autres : la destruction atroce de Gaza et de sa population, qui doit cesser, les otages israéliens, brutalement capturés lors du crime du 7 octobre, qui doivent être libérés. Nous sommes liés les uns aux autres... Ensemble, il y a une autre voie", a-t-il ajouté.

https://x.com/i/web/status/1896451942622351493 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il a poursuivi en affirmant que lorsqu'il a regardé Basel Adra, il a été frappé par le fait qu'ils ne sont pas égaux selon la loi en Judée-Samarie : "Nous vivons dans un régime où je suis libre, sous la loi civile. Et Basel est soumis à des lois militaires qui détruisent sa vie et qu'il ne peut pas contrôler. Il y a une autre voie, une solution politique, sans suprématie ethnique, des droits nationaux pour nos deux peuples". Il a également critiqué la politique étrangère américaine, affirmant qu'elle "contribuait à bloquer cette voie".

Adra, qui a déclaré qu'il était récemment devenu père, a dit qu'il espérait que sa fille n'aurait pas à endurer "la dure réalité que nous avons endurée, craignant toujours la violence des colons, les déplacements forcés auxquels ma communauté est confrontée sous l'occupation actuelle". Il a appelé le monde à prendre des mesures pour l'aider.

Le film relate les violences commises par les habitants des implantations israéliennes de Judée-Samarie à l'encontre des Palestiniens et leurs expulsions. Lors des précédentes remises de prix pour ce film, qui a été primé dans des festivals du monde entier, notamment à la Berlinale 2024, les commentaires de ses réalisateurs ont suscité la controverse et des accusations d'antisémitisme, accusations que les réalisateurs ont rejetées.

https://x.com/i/web/status/1896456450932658584 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministre de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a commenté la victoire du film aux Oscars : "C'est un moment triste pour le monde du cinéma. Au lieu de présenter la complexité de notre réalité, les cinéastes ont choisi de faire écho à des récits qui déforment l'image d'Israël dans le monde. La liberté d'expression est une valeur importante, mais transformer la calomnie d'Israël en outil de promotion internationale n'est pas une création, c'est un sabotage de l'État d'Israël, et après le massacre du 7 octobre et la guerre en cours, cela fait doublement mal". "C'est exactement pour cela que nous avons adopté la réforme du cinéma : pour garantir que les ressources publiques soient dirigées vers des œuvres qui parlent au public israélien, et non vers une industrie qui fait carrière en diffamant le pays dans les festivals étrangers", a-t-il ajouté.