Olivier Nakache et Éric Toledano parrains de la 24ème édition du Festival du cinéma israélien à Paris

Les réalisateurs à succès Olivier Nakache et Éric Toledano sont les parrains de la 24e édition du Festival du cinéma israélien de Paris, qui se tient du 18 au 26 mars 2024 au Majestic Passy (XVIe). Le festival s'est ouvert avec "The Monkey House" d'Avi Nesher, sorti en 2023, qui retrace la carrière d’Amitai Kriv, auteur israélien à succès des années 1960. Il se clôturera avec "Le déserteur" de Dani Rosenberg, un film sorti en 2024 qui suit la route de Shlomi, soldat israélien de dix-huit ans, qui fuit le champ de bataille de Gaza pour rejoindre sa petite amie à Tel Aviv.

"C'est une fierté et un honneur de parrainer ce festival", a expliqué Olivier Nakache au micro d'i24NEWS. "On est ici à notre place. Nous sommes de fervents admirateurs des films et des réalisateurs israéliens car ils ont le recul, l'humour et la puissance créative. C'est d'ailleurs pour cela que les séries israéliennes voyagent dans le monde entier".

"Se réfugier dans notre création"

Cependant, les réalisateurs d'"Intouchables" se disent "inquiets" depuis le 7 octobre 2023, jour de l'attaque du Hamas contre Israël. "On est très inquiets de tout ce bruit médiatique. Tout cela nous préoccupe mais on essaie de rester dans notre ligne", ont-ils affirmé en ajoutant qu'ils ont perdu des proches le jour du "shabbat noir". "On essaie de se réfugier dans notre création et de penser à la suite en racontant des histoires - on défend la culture et sa lumière dans un monde binaire où il n'y a plus de nuances", ont-ils conclu.

