Omer Adam annonce une seconde date à l’Adidas Arena de Paris

Neuf ans après son dernier concert en France, la star de la pop israélienne Omer Adam s’apprête finalement à faire vibrer Paris à deux reprises en janvier prochain. Initialement prévu le 20 janvier à l’Adidas Arena, l’artiste a annoncé l’ajout d’une seconde date, le 19 janvier, face à une demande de billets exceptionnelle dès l’ouverture de la billetterie.

Icône de la scène musicale israélienne contemporaine, Omer Adam s’est imposé comme l’un des artistes les plus populaires de sa génération, combinant pop moderne, sonorités orientales et influences urbaines. Il a conquis un public international, comme en témoignent ses concerts à guichets fermés dans plusieurs grandes villes du monde et son fort impact sur les plateformes de streaming.

L’annonce de cette double performance à l’Adidas Arena, salle ultra-moderne récemment inaugurée dans le nord de Paris, marque un moment fort pour les fans français. Les deux concerts promettent un spectacle immersion 360°, où Omer Adam interprétera ses tubes incontournables ainsi que ses titres les plus récents, dans une ambiance qui s’annonce déjà électrisante.

La billetterie pour ces deux dates a suscité un engouement rapide, indiquant l’ampleur de l’attente autour de son retour sur la scène parisienne. Les fans ont répondu massivement dès l’ouverture des ventes, reflétant l’intensité de la popularité d’Omer Adam en Europe, mais aussi auprès de la communauté israélienne et des amateurs de musique du monde.

Avec ces deux concerts les 19 et 20 janvier à l’Adidas Arena, Omer Adam confirme sa capacité à remplir des grandes salles internationales et à fédérer un public diversifié autour de son répertoire unique.