Omer Adam de retour à Paris : un concert événement à l’Adidas Arena le 20 janvier

Neuf ans après sa dernière apparition sur une scène française, Omer Adam signe un retour très attendu à Paris. L’icône de la pop israélienne se produira le 20 janvier à l’Adidas Arena, pour un concert qui s’annonce déjà comme l’un des grands rendez-vous de l’hiver.

Artiste majeur de la scène musicale israélienne contemporaine, Omer Adam a profondément marqué une génération avec ses tubes mêlant pop, sonorités orientales et influences urbaines. Depuis son dernier concert en France, sa carrière a pris une dimension internationale, accumulant les records de streaming, les tournées à guichets fermés et une place incontournable dans le paysage musical israélien et au sein de la diaspora.

Ce retour parisien revêt une portée symbolique particulière. Il s’adresse autant aux fans de la première heure qu’à un nouveau public, curieux de découvrir sur scène un artiste reconnu pour son énergie, sa générosité et sa capacité à créer une communion immédiate avec la salle. À l’Adidas Arena, salle ultra-moderne récemment inaugurée dans le nord de Paris, Omer Adam promet un spectacle à la hauteur de son statut : une scénographie ambitieuse, un son puissant et un répertoire mêlant ses classiques incontournables et ses titres les plus récents.

L’ouverture de la billetterie est prévue le lundi 12 janvier à midi, une date déjà scrutée de près par les fans, tant la demande s’annonce forte.