Oscars 2026 : Sinners en tête des nominations, deux films israéliens nommés

La saison des récompenses atteint son apogée. L’Académie américaine du cinéma a dévoilé jeudi la liste des films nommés pour la 98ᵉ cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 15 mars au Dolby Theatre de Los Angeles. La soirée sera animée, pour la deuxième fois consécutive, par Conan O’Brien.

Grand favori de cette édition, Sinners établit un record avec 16 nominations toutes catégories confondues. Il devance One Battle After Another, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, porté par Leonardo DiCaprio, qui totalise 13 nominations.

La présence israélienne se distingue cette année dans plusieurs catégories. Le court-métrage de fiction Butchers’ Stain, réalisé par Meir Levinson-Blount, étudiant à l’Université de Tel-Aviv, est nommé dans la catégorie du meilleur court-métrage de fiction. Un autre film israélien, Children No More: Were and Are Gone, figure parmi les nommés pour le prix du court-métrage documentaire.

Par ailleurs, The Voice of Hind Rajab, inspiré de l’histoire d’une fillette gazaouie décédée pendant la guerre, est en lice dans la catégorie du meilleur film international.

La cérémonie, qui réunit chaque année les principales figures du cinéma mondial, s’annonce particulièrement disputée, tant par le nombre record de nominations de Sinners que par la diversité des œuvres distinguées, mêlant grandes productions internationales et créations indépendantes.