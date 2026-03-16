Oscars : Javier Bardem lance un "Free Palestine" et ignore les opposants iraniens

Lors de la cérémonie des Oscars, l’acteur espagnol Javier Bardem a profité de sa présence sur scène pour lancer un bref message politique pro-palestinien. Chargé de remettre l’Oscar du meilleur film international, il a déclaré "non aux guerres et liberté pour la Palestine" (No to war and free Palestine), tout en arborant un badge pro-palestinien. Bardem a ainsi été le seul présentateur de la soirée à évoquer la guerre à Gaza, un conflit qui s’est achevé en octobre, alors que les discours de la cérémonie ont surtout porté cette année sur la politique intérieure américaine.

Le prix du meilleur film international a finalement été attribué au long métrage norvégien Sentimental Value, un drame familial sans dimension politique. Parmi les films nommés figurait également It Was Just an Accident, réalisé par le cinéaste iranien Jafar Panahi, également en lice pour l’Oscar du meilleur scénario original. Connu pour ses critiques du régime iranien, Panahi a été arrêté à plusieurs reprises par les autorités et a récemment été condamné par contumace à un an de prison en Iran. Cette situation n’a cependant pas été évoquée durant la cérémonie.

L’un des scénaristes du film, Mehdi Mahmoudian, avait lui aussi été brièvement arrêté en janvier en raison de son soutien au mouvement de protestation iranien, avant d’être libéré deux semaines plus tard. Là encore, son cas n’a pas été mentionné pendant l’événement. D’autres films à dimension politique, comme The Voice of Hind Rajab, ont également reçu relativement peu d’attention dans les semaines précédant la cérémonie. L’un des acteurs du film, Motaz Malhees, a par ailleurs annoncé ne pas avoir obtenu de visa pour se rendre aux États-Unis en raison de nouvelles restrictions compliquant l’entrée des Palestiniens sur le territoire américain.