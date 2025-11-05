Paramount aurait créé une « liste noire » ciblant les stars hollywoodiennes qui boycottent Israël

Paramount Pictures, sous la direction de son nouveau patron David Ellison, aurait dressé une liste noire de talents jugés « ouvertement antisémites », « xénophobes » ou « homophobes », selon un rapport publié par Variety. Parmi les acteurs concernés, des noms tels que Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Emma Stone et Mark Ruffalo pourraient se voir refuser des rôles chez le studio dans un avenir proche.

Cette décision s’inscrit dans un contexte tendu sur fond de guerre à Gaza : en septembre dernier, Paramount est devenu le premier grand studio hollywoodien à rejeter publiquement une lettre appelant au boycott culturel d’institutions cinématographiques israéliennes, accusées de « génocide et d’apartheid » à l’encontre des Palestiniens. La lettre, largement médiatisée, avait été signée par des centaines de cinéastes et acteurs, parmi lesquels Bardem, Stone, Phoenix, Ruffalo, Olivia Colman, Tilda Swinton et Ava DuVernay.

Variety indique que l’initiative de David Ellison vise également à redéfinir le profil de Paramount, en mettant l’accent sur des contenus « centrés sur l’Amérique » et potentiellement favorables aux partisans de MAGA. Cette orientation pourrait influencer le choix des talents engagés, avec une préférence pour ceux alignés sur la nouvelle vision du studio.

Parmi les projets récents, Peter Berg a été choisi pour réaliser le film « Call of Duty », écrit par le scénariste Taylor Sheridan. Berg, qui a récemment exprimé son soutien à Donald Trump dans l’émission « The Joe Rogan Experience », semble incarner le type de profil valorisé par Ellison.

Le patron de Paramount aurait également des ambitions plus larges, évoquant auprès de proches son désir de racheter Warner Bros. : « Je veux être parmi les trois premiers, pas parmi les trois derniers », aurait-il déclaré. Cette stratégie traduit la volonté d’Ellison de remodeler le paysage hollywoodien à l’aune de ses priorités et convictions personnelles.