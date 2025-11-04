Patrick Bruel en espion israélien : le premier épisode de "Menace imminente" diffusé le 17 novembre sur TF1

Pour la première fois de sa carrière, Patrick Bruel endosse un rôle principal dans une série télévisée. TF1 diffusera lundi 17 novembre à 21h10 le premier épisode de "Menace imminente", un thriller haletant dans lequel il incarne un espion israélien.

Zeev Abadi débarque à Paris pour une conférence et quelques jours auprès de sa fille. Mais ce spécialiste de l'intelligence artificielle, légende des services secrets israéliens, voit son séjour virer au cauchemar : le logiciel ultra-sensible qu'il a créé vient d'être dérobé et utilisé pour la première fois sur le sol français. Verdict implacable : une taupe s'est infiltrée dans son propre service.

Contraint de mener l'enquête hors de son territoire, Abadi fait équipe avec Fleur Giroud, super-flic de l'anti-terrorisme incarnée par Natacha Lindinger, l'ancienne héroïne de "Sam". Leur mission : déjouer une catastrophe imminente. Leur délai : 72 heures chrono.

Initialement baptisée "Unité 8200" en référence à la branche du renseignement de l'armée israélienne, cette série en six épisodes est librement adaptée du roman de Dov Alfon, journaliste et écrivain ayant lui-même servi dans cette unité d'élite. La réalisation a été confiée à Dan Sachar, déjà aux commandes de "Fauda", série israélienne multirécompensée. L'intrigue navigue entre la France et Israël, mêlant espionnage, nouvelles technologies et tensions géopolitiques dans un format qui n'est pas sans rappeler "24 heures chrono".

Sur le tournage, Patrick Bruel avait évoqué les raisons qui l’ont conduit à accepter de jouer enfin dans une série : "Ce qui m’a intéressé dans Menace imminente, explique-t-il, c’est le côté espionnage et le fait que mon personnage ne soit pas dans son écosystème car il n’a pas vocation à enquêter sur le sol français. Mais l’urgence va faire en sorte qu'il va devoir s’y impliquer, un peu pour sauver le monde."