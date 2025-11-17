Patrick Bruel : "Le racisme et l’antisémitisme sont l’antichambre des plus grands malheurs"

À l’occasion de la sortie de Menace imminente, sa première grande série sur TF1 où il incarne un agent du renseignement israélien, Patrick Bruel se confie sur une France qu’il voit fragilisée, traversée par des tensions identitaires et communautaires qu’il juge alarmantes.

Dans un entretien au Parisien/Aujourd’hui en France, l’artiste, souvent engagé contre les discriminations, tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme : « Le racisme ou l’antisémitisme ne sont pas uniquement une menace pour les communautés concernées mais pour la République tout entière. Ils ont toujours été l’antichambre des plus grands malheurs. »

Un message clair, adressé à un pays où les actes antisémites et xénophobes connaissent une recrudescence depuis plusieurs mois.

Pour autant, Patrick Bruel refuse le fatalisme. Malgré un climat qu’il décrit comme “dur”, il affirme vouloir rester un acteur du lien social : « Je reste animé d’espoir, d’envie de rassembler. Aujourd’hui, les discours qui mettent de l’huile sur le feu, qui divisent ou stigmatisent, je ne peux pas les comprendre. »

Un appel à la responsabilité collective, dans un moment où la parole publique s’envenime régulièrement autour des questions identitaires et géopolitiques.

L’espoir de Bruel dépasse d’ailleurs largement les frontières françaises. Très marqué par la situation au Moyen-Orient — il avait rencontré en 2023 des familles d’otages du Hamas — le chanteur réaffirme soutenir la solution à deux États, “dans la paix et la sécurité”. Pour lui, le tournant du 13 octobre, date de la libération des derniers otages en vie, prouve qu’“un autre chemin est possible”.

Contre les amalgames, contre la haine, Patrick Bruel se pose en défenseur obstiné du dialogue : une voix engagée, qui appelle à la lucidité sans renoncer à la paix.