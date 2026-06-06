Pays-Bas : mobilisation de la communauté juive contre les concerts de Kanye West

À quelques jours des concerts de Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, aux Pays-Bas, la communauté juive néerlandaise a organisé une importante manifestation au cœur d’Amsterdam pour dénoncer les propos antisémites du rappeur américain.

Le principal organisme représentatif des Juifs des Pays-Bas (CJO) a installé sur la place du Dam, l’une des plus célèbres du pays, un vaste dispositif de protestation composé d’écrans géants diffusant en boucle certaines des déclarations les plus controversées de l’artiste. Parmi elles figure notamment la phrase « I like Hitler », qui avait provoqué une vague d’indignation internationale.

Les organisateurs ont également disposé des dizaines de bureaux et de chaises vides sur la place, afin de symboliser les étudiants, enseignants et citoyens juifs qui affirment se sentir menacés ou marginalisés par la tenue de ces spectacles. Des citations de personnalités néerlandaises étaient exposées sur le site, dont celle du responsable politique Henri Bontenbal : « L’antisémitisme est un poison que nous devons continuer à combattre. »

Cette mobilisation intervient après une décision de justice rejetant la demande du CJO visant à faire annuler les concerts et à déclarer Kanye West persona non grata aux Pays-Bas. Le tribunal a estimé que la liberté d’expression et le droit de se produire en public devaient prévaloir, soulignant qu’aucun incident ni propos antisémites n’avaient été signalés lors des récentes représentations de l’artiste.

Un projet de résolution soutenu par une majorité de députés néerlandais pour empêcher l’entrée de Kanye West sur le territoire avait également été rejeté par le gouvernement, faute de base juridique.

Les deux concerts doivent se tenir les 6 et 8 juin au stade GelreDome d’Arnhem. Environ 70 000 billets ont déjà été vendus, tandis que plusieurs manifestations ont été autorisées aux abords de l’enceinte pendant les représentations.